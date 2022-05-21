Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

Финская газовая госкомпания Gasum с 7:00 утра 21 мая перестанет получать поставляемый ей ООО «Газпром экспорт» газ из России. Об этом организация рассказала 20 мая на своем официальном сайте.

«Начиная с завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников по трубопроводу Balticconnector. Газозаправочные станции Gasum в районе газовой сети будут продолжать работать в обычном режиме», — сообщила компания.

Как пояснил генеральный директор Gasum Мики Вильянен, предприятие подготавливалось к подобному развитию событий давно, чтобы не допустить прекращения поставок газа населению, поэтому финская энергокомпания сможет обеспечить жителей страны энергоресурсами в ближайшие месяцы, если не случится сбоев в транспортной сети.

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«Газпром экспорт» ранее в этот же день рассказал о прекращении поставок газа в Финляндию с утра 21 мая по причине неуплаты до момента ее осуществления.

Причина прекращения поставок российского газа финской компании — отказ расплачиваться за поставки газа в рублевой валюте, как того требовала российская сторона. Организация выпустила заявление, в котором рассказала о высоком риске прекращения поставок в промежутке с 20 по 21 мая.

По мнению авторов финской газеты Iltalehti, Россия могла остановить экспорт газа в Финляндию еще 13 мая. Это стало бы реакцией на решение северного соседа вступить в НАТО. 12 мая на военно-технический ответ намекало Министерство иностранных дел РФ. Оно указало на то, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера для предотвращения потенциальной угрозы со стороны НАТО в случае вступления Финляндии в альянс.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством распорядился в ближайшее время перевести оплату поставок газа в недружественные страны в рублевой валюте. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято главой государства на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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