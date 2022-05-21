Во Франции более 360 учеников отравились после обеда в школьной столовой

Массовое отравление произошло в школьной столовой города Шатне-Малабри, расположенном во французском департаменте О-де-Сен. Пострадали более 363 ученика и 20 преподавателей. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на префектуру департамента.

Отмечается, что дети и взрослые почувствовали себя плохо после того, как 19 мая пообедали в школьной столовой.

«Всего у 363 учеников, в том числе у 23 учащихся начальной школы и 340 учащихся средней школы, а также у 20 учителей и воспитателей были обнаружены «связанные с пищеварением симптомы, такие как тошнота, боль в животе, рвота и диарея» — подчеркнула радиостанция.

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По информации департамента, трое детей госпитализированы. Работа столовой приостановлена для выяснения причин произошедшего.

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