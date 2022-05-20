Реклама
Прямой эфир

Пентагон опроверг заявление МВД Украины о планах по ЧФ РФ

Пентагон опроверг наличие у США планов «уничтожения Черноморского флота»
0
Джон Кирби
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lisa Ferdinando
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко относительно планов вывода из строя Черноморского флота России (ЧФ) силами Соединенных Штатов Америки не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — сообщил пресс-секретарь минобороны США в ходе брифинга.

Публикация об американском плане по уничтожению российского ЧФ появилась на странице Геращенко в Twitter. В том же сообщении политик рассказал о поставках Украине «мощного противокорабельного оружия» — эта информация накануне, 19 мая, была также опровергнута Пентагоном. Там подчеркнули, что поставки подобного рода систем не получали даже одобрения на отправку.

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022