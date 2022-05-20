Пентагон опроверг заявление МВД Украины о планах по ЧФ РФ

Заявление советника главы МВД Украины Антона Геращенко относительно планов вывода из строя Черноморского флота России (ЧФ) силами Соединенных Штатов Америки не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — сообщил пресс-секретарь минобороны США в ходе брифинга.

Публикация об американском плане по уничтожению российского ЧФ появилась на странице Геращенко в Twitter. В том же сообщении политик рассказал о поставках Украине «мощного противокорабельного оружия» — эта информация накануне, 19 мая, была также опровергнута Пентагоном. Там подчеркнули, что поставки подобного рода систем не получали даже одобрения на отправку.

Новость дополняется.