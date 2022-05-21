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Путин призвал Алиханова не списывать спад в сфере строительства на спецоперацию

Путин указал Алиханову на неуместные попытки связать спад в строительстве со спецоперацией по защите Донбасса
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Попытки связать наблюдаемый в Калининградской области спад в сфере строительства со специальной военной операцией России по защите Донбасса неуместны. Это президент России Владимир Путин сказал губернатору региона Антону Алимханову во время онлайн-совещания, которое прошло 20 мая.

Во время мероприятия Алимханов назвал причиной снижения активности строительства в региональной сфере проблемы с поставками, которые возникли из-за санкций после начала спецоперации.

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«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве <…> Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — возразил ему Путин.

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16 мая заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что за первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период 2021 года. По его словам, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей.

В тот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что в апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек была на уровне 80%, а в первой половине мая снизилась до 39%. Эксперт считает, что такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

6 мая в компании «Циан» сообщили, что в московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Отмечалось, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — периода ажиотажного спроса, — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.

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