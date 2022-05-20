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ПВО Сирии отразила ракетную атаку над Дамаском

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ПВО Сирии отразили удар
Фото: TASS/Zuma
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Система противовоздушной обороны Сирийское Арабской Республики вечером в пятницу, 20 мая, провела отражение вражеской атаки над провинцией Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.

«Наши средства ПВО противостоят вражеским целям в небе над провинцией Дамаск», — говорится в сообщении.

В Twitter агентства отмечается, что сирийским военным удалось сбить несколько ракет на южной окраине Дамаска.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что ПВО САР отразили израильскую атаку в небе над Дамаском. До этого, 14 числа, ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску двумя управляемыми ракетами, одна из которых была уничтожена, также был поврежден склад материального имущества.

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