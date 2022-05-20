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В США выразили уверенность в достижении НАТО консенсуса по Швеции и Финляндии

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НАТО, Финляндия, Швеция
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в пятницу, 20 мая, в ходе брифинга выразил уверенность, что НАТО сможет достигнуть консенсуса в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии и разрешить озабоченности Турции.

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«Финляндия и Швеция напрямую работают с Турцией, но мы также говорим с Турцией на эту тему. Вчера госсекретарь [США Энтони Блинкен] провел хорошую конструктивную беседу с министром иностранных дел [Турции] Мевлютом Чавушоглу. Я не буду вдаваться в детали этой встречи, скажу лишь, что мы по-прежнему уверены, что озабоченности Турции будут разрешены, и мы как альянс сможем достичь консенсуса по вопросу присоединения Финляндии и Швеции», — отметил дипломат. Трансляция велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил представителям НАТО, что Турция будет блокировать решение альянса по вступлению Швеции и Финляндии. Он обосновал свою позицию «недопустимостью присутствия в НАТО террористических организаций».

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18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Страны должны были обсудить поданные послами заявки, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Турецкая же сторона ясно дала понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения. В итоге из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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