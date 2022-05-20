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Новый подземный переход построят в Красноярске к октябрю 2023 года

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В Красноярске объявили о поиске подрядчика на строительство подземного перехода на улице Дубровинского. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно проекту, переход будет двухуровневым. Через него пешеходы смогут попасть на парковку возле Коммунального моста, а также на нижний ярус набережной. Также в планах обустройство уборных, пункта охраны и других помещений.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, объект обустроят около памятника Антону Павловичу Чехову. Он станет частью масштабной реконструкции Театральной площади.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 500,6 млн рублей. Завершить работы и сдать объект планируется к октябрю 2023 года.

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