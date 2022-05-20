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Путин сделал замечание Алиханову из-за неуместности ссылки на спецоперацию по защите Донбасса

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Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылки на спецоперации по защите Донбасса в оправдание спада строительства в регионе.

Ранее 20 мая во время онлайн-совещания Алиханов назвал одной из причин спада в строительном секторе временное нарушение логистики поставок продукции, необходимой для строительства, из-за санкций после начала спецоперации ВС РФ.

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«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 годах», — цитирует президента сайт kp.ru.

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Путин подчеркнул, что спад в строительстве был заметным, и спецоперация в данном случае ни при чем, пишет НСН.

Также российский лидер выразил надежду, что Алиханов продолжит работу и после окончания текущего срока. Кроме того, Путин назвал ситуацию в регионе со строительством «удовлетворительной», а работу властей — положительной, сообщает телеканал «360».

Российский лидер добавил, что в регионе растет ВВП и оборот розничной торговли, а также улучшается ситуация с сельскохозяйственным производством.

Как пишет RT, в I квартале 2022 года в Калининградской области ввели 1326 жилых домов общей площадью 325,4 тыс. кв. м, что на 38,3% больше, чем годом ранее.

16 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что за первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период 2021 года. По его словам, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей.

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