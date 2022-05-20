Минобороны предупредило о провокации ВСУ с минированием моста под Черниговом

Националисты из числа Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали мост вблизи села Шестовица Черниговской области. В Министерстве обороны РФ в пятницу, 20 мая, указали на то, что объект планируется подорвать, чтобы в дальнейшем обвинить в этом российскую армию.

«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию — цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

17 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию также докладывали о минировании автомобильного моста. Тогда речь шла об объекте в городе Сумы.

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За несколько дней до этого украинские военные заминировали Кайдакский мост через Днепр, где планировали взорвать объект в случае подхода российских войск и формирований Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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