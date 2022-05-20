Один из старейших газопроводов заменят в Якутске

На территории Якутска в выходные заменят один из старейших газопроводов, построенный в 1974 году. Об этом сообщает АО «Сахатранснефтегаз».

Протяженность нового газопровода низкого давления составит 24 м. Для проведения работ на пересечении улиц Ойунского и Каландаришвили ограничат движение в период с 8 утра 21 мая до 11 вечера 22 мая.

Как уточняет ИА SakhaNews, автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут. Движение возобновят сразу после окончания строительства.

Замена газопровода является плановой. Работы проводятся в целях обеспечения безаварийного и безопасного газоснабжения жителей Якутска.