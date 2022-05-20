В Москве обсудили подготовку цифровых юристов

Российские эксперты обсудили, какими навыками должен обладать цифровой юрист и как должна осуществляться подготовка юристов в сфере информационных технологий, а также чего ждут от таких специалистов государство и граждане. Беседа состоялась в рамках Российского интернет-форума (РИФ-2022) в Москве 20 мая.

Модератор сессии заместитель главного редактора Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Ольга Бинда указала, что большинство людей сейчас сталкиваются с цифровым правом неосознанно, а преступления, связанные с приватностью личных данных, происходят всё чаще.

«Масштабная цифровая трансформация государства и бизнеса, активное формирование цифрового законодательства предполагают наличие подготовки кадрового потенциала не только в области IT и кибербезопасности, но и в области права», — цитирует ее РАПСИ.

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Спикеры сошлись во мнении, что цифровой юрист в первую очередь должен обладать фундаментальными юридическими знаниями, но при этом понимать, как функционирует та или иная технология. По мнению эксперта Института права цифровой среды НИУ ВШЭ Елены Сурагиной, у цифрового юриста также должно быть нестандартное креативное мышление, готовность быстро меняться и заниматься самообразованием. Кроме того, ему важно понимать особенности цифровой среды.

«В числе ее основных особенностей — дистанционный формат взаимодействия. Отсюда возникает вопрос с идентификацией, а также проблемы с подписанием документов. Еще одной особенностью являются высокие скорости изменения самой цифровой среды, а также постоянная генерация данных, в том числе личных, отсюда вытекают угрозы в сфере приватности. Цифровому юристу важно понимать эти вещи», — указала эксперт.

13 мая сообщалось, что эксперты поддержали инициативу президента России Владимира Путина по разработке новых механизмов обучения специалистов для IT-отрасли и созданию специальных модулей по кибербезопасности для техвузов и факультетов. При этом директор института права цифровой среды НИУ ВШЭ Руслан Ибрагимов обратил внимание на то, что подобная программа справедлива не только в отношении IT-отрасли и кибербезопасности, но и в области права. По его мнению, «уже сейчас необходима широкая образовательная программа подготовки в вузах цифровых юристов для обеспечения потребностей цифровой экономики, в том числе в области правонарушений в цифровой среде».

14 мая сообщалось, что на фоне украинских событий жертвами утечки персональных данных становятся крупнейшие российские компании, в том числе IT-cектора. Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты по кибербезопасности, свыше 90% утечек — не результат мастерства хакеров, а вина сотрудников.

11 мая в ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех» Путин заявил о «необходимости на площадке открытого в «Сириусе» IT-колледжа отработки новых, ускоренных механизмов обучения специалистов для IT-отрасли. Президент подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета России всегда важно, особенно сейчас.