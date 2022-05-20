Автомат, сигнальный револьвер и патроны изъяли у мужчины в Подмосковье

В Московской области у мужчины изъяли автомат, сигнальный револьвер и патроны. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» она рассказала, что в городском округе Клин правоохранители задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В доме подозреваемого, расположенном в деревне Малеевка, сотрудники полиции обнаружили и изъяли две банки с сыпучим веществом серого цвета, а также предметы, схожие по конструкции с автоматом, сигнальным револьвером, пистолетом, и 94 патрона различного калибра.

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Исследование показало, что эти предметы относятся к категории огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы, а 11 патронов являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

В октябре 2021 года в Московской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, а также изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Было установлено, что в арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путем замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое с целью продажи.