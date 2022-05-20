Сборная Черногории заменит команду РФ на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года

Сборная Черногории заменит сборную России на чемпионате Европы по баскетболу 2022 года. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается в пресс-релизе Международной федерации баскетбола (FIBA).

Данное решение было принято на совете европейского отделения FIBA в Вильнюсе.

«Черногория, как команда с лучшим результатом побед-поражений (3-3) среди тех, кто не вышел из квалификации, заменит Россию в турнире», — говорится в заявлении.

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Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября в Грузии, Германии, Италии и Чехии.

18 мая FIBA отстранила сборные России от участия в Кубке мира 2023 года. Отмечалось, что результаты выступлений мужских сборных России и Белоруссии в квалификации Кубка мира 2023 года аннулированы, таким образом, команды не смогут выступить в финальной части турнира. Кроме того, женская сборная России отстранена от участия в Кубке мира 2022 года.

22 марта исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги принял решение исключить российские клубы из турниров под эгидой организации 2021–2022 годов из-за ситуации на Украине. Отмечалось, что все результаты игр регулярного сезона против российских команд будут исключены из любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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