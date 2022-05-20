Аэропорт Женевы приостановил работу из-за пожара у взлетно-посадочной полосы

У взлетно-посадочной полосы аэропорта Женевы произошел пожар. Кадры с места инцидента появились в Сети в пятницу, 20 мая.

Работа воздушной гавани временно приостановлена.

Как отмечают пользователи соцсетей, пожар произошел в здании приема лиц, ищущих убежища.

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Обстоятельства случившегося выясняются.

16 мая сообщалось, что из-за песчаной бури закрылись три международных аэропорта в Ираке: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 м при допустимых 800 м, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании.