Аэропорт Женевы приостановил работу из-за пожара у взлетно-посадочной полосы
У взлетно-посадочной полосы аэропорта Женевы произошел пожар. Кадры с места инцидента появились в Сети в пятницу, 20 мая.
Работа воздушной гавани временно приостановлена.
Как отмечают пользователи соцсетей, пожар произошел в здании приема лиц, ищущих убежища.
Обстоятельства случившегося выясняются.
16 мая сообщалось, что из-за песчаной бури закрылись три международных аэропорта в Ираке: аэропорт в Багдаде, где видимость опустилась ниже 300 м при допустимых 800 м, а также аэропорты Наджафа и Сулеймании.