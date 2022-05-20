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Эксперт назвал последствия для Финляндии после остановки поставок газа из РФ

Эксперт Митрахович: Финляндия временно сможет брать газ из инчукалнского газохранилища
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович назвал 20 мая в беседе с «Известиями», какие последствия будут ждать Финляндию после прекращения поставок газа из России.

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Эксперт рассказал, что страны Балтии говорят о том, что могут брать газ из запасов инчукалнского газохранилища в Латвии. Финляндия, по его словам, тоже в их числе.

«И Финляндии тоже будут передавать. Интерконнектор уже есть. Другое дело, что газохранилище потом снова нужно будет заполнять — это временное решение», — сказал Митрахович.

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Эксперт отметил, что прибалтийские страны ссылаются еще на то, что есть клайпедский терминал СПГ.

«Хитрость в том, что, во-первых, туда может заходить и российский газ из «Ямала СПГ», поэтому когда они говорят, что прекратили поставки российского газа или прекратят, то они обычно говорят про трубопроводный газ. А СПГ делает вид, что с «Ямала СПГ» газ не российский. Хотя это проект России. Ну, наверное, теоретически клайпедский терминал может приходить в другое СПГ помимо «Ямала СПГ», — пояснил он.

Несмотря на всё вышесказанное, эксперт подчеркнул, что страны сильно рискуют.

«Если поставки прекратятся прямые не только в Финляндию, но и в другие соседние страны, и вообще в Европу, то проблем будет много. Ну а если только одна Финляндия не будет получать напрямую, ну и те прибалтийские страны, которые откажутся, то в принципе за счет запасов инчукалнского газохранилища можно какое-то время прожить», — добавил Митрахович.

Однако и в этом случае спустя какое-то время Финляндии придется принимать дальнейшее решение.

«Или резко увеличивать закупки в клайпедский терминал, что стоит денег, или договариваться с Россией о возобновлении поставок. Либо отключать свою промышленность, что тоже вариант», — заключил эксперт.

Ранее в пятницу «Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с утра 21 мая из-за неуплаты со стороны финской газовой компании Gasum. Там отметили, что поставки газа будут приостановлены «до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ финского поставщика Gasum платить за российский газ рублями, заявил, что бесплатно Россия газ поставлять не будет.

18 мая Gasum сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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