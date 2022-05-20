Экс-президент Украины Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.

Он пояснил, что перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором.

«В некоторых западных кругах «просто бизнес», к которому Россия неоднократно призывала — главным образом из-за зависимости (Запада) от нефти и газа, — для тех, кто принимает решения (в Европе), превратился в дружбу, удобную Кремлю», — заявил Порошенко.

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Экс-лидер Украины полагает, что перекрытие трубопровода «Дружба» означало бы то, что и дружбы с Россией больше не будет. При этом в европейских странах масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960-е для доставки нефти в страны Восточной Европы. Она берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности компании «Укртранснафта». Россия оплачивает транзит.

Ранее в этот день глава американского министерства финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с коллегами «большой семерки» заявила, что западные страны могут создать картель государств — покупателей российской нефти для контроля за ценами на топливо. Образование картеля станет своего рода вторичными санкциями, отметила она. Обсуждение меры находится на начальной стадии.

19 марта Порошенко заявил, что президент США Джо Байден должен посетить Украину, когда будет находиться в Европе на саммите НАТО. По его словам, этот шаг позволил бы продемонстрировать, что весь мир вместе с Украиной против России.

В тот же день советник руководителя офиса нынешнего президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Порошенко лежит часть вины за то, что сейчас происходит в стране, поскольку он провоцировал Россию внесением пункта о вступлении Украины в НАТО в Конституцию государства.