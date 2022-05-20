Движение грузовиков ограничат во время жары в Хабаровске

На дорогах Хабаровска в летний период во время жары будет ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Фурам запретят передвигаться по городу при температуре воздуха выше +32 градусов. При таких условиях им можно будет перемещаться только с 22:00 до 10:00.

Как уточняет ИА AmurMedia, ограничения будут действовать в период с 10 июня по 31 августа в целях сохранения городских дорог.

В 2021 году в Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 83 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью около 60 км. В 2022-м запланировано обновление 33 км трасс.