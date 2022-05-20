Умер старейший десантник РФ и ветеран ВОВ Павел Клетнев

Старейший десантник России, ветеран Великой Отечественной войны Павел Клетнев скончался в пятницу, 20 мая, в Казани на 98-м году жизни.

Павел Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. В 1942 году он был призван на фронт в возрасте 18 лет. Воевал под Ленинградом в 1106-м артиллерийском полку и принимал участие в деблокаде города.

В мае 1943 года отправился под Свердловск на офицерские артиллерийские курсы в числе самых талантливых, а уже в июле наряду с другими курсантами поступил в Воздушно-десантные войска (ВДВ), затем освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию.

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В мае 1947 года Клетнев демобилизовался и 37 лет проработал на Казанском электромеханическом заводе, выйдя на пенсию в 77 лет. Начиная с 88 лет десантник каждый год совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний раз он провел такую акцию в 2019-м.

17 ноября в возрасте 98 лет в Праге скончался старейший проживавший в Чехии россиянин, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Андреев был старейшим ветераном ВОВ и непосредственным участником боев с нацистами. Война для него завершилась в Чехословакии, куда он вернулся через много лет.