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Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять купленную им лосиху

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Фото: ТАСС/Олеся Аксенова
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Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ), который получил условный срок по делу о незаконной охоте, потребовал через суд от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять купленную им лосиху взамен убитого им животного. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе Фрунзенского районного суда Саратова.

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«(Рашкин) просит признать бездействие административного ответчика нарушающим конституционные права... и обязать принять надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — цитирует представительницу суда «РИА Новости».

Ранее, 22 апреля, Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Парламентарий и его адвокат обжаловали это решение.

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18 апреля коллега депутата парламентарий Госдумы от КПРФ Ольга Акимова рассказала, что Рашкин уже выплатил все положенные компенсации, однако слушания по его делу продолжаются каждый день. Акимова добавила, что Рашкин приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что ее власти не знают, что делать в таких случаях.

25 марта Рашкин возместил ущерб в 628 тыс. рублей по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области и договорился о покупке лосихи, которую выпустят в лес.

Депутата КПРФ задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

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