Власти Чернобаевки рассказали о жертвах обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Чернобаевку Херсонской области со стороны Николаева. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала «Известия» Леонидом Китрарем в пятницу, 20 мая, рассказал глава администрации поселка Юрий Турулев.

«Прилетает с николаевской стороны. Жертвы последние четыре дня. Первая жертва была в понедельник. Мужчина, 84 года, просто сидел, отдыхал, прилетела ракета «Смерч», разорвался кассетный заряд. Вторая и третья жертвы были в среду и четверг», — рассказал Турулев, добавив, что в Чернобаевке нет никого, кроме местных жителей.

По его словам, в настоящий момент во избежание социальной катастрофы организуется гуманитарная помощь. Также в поселке городского типа впервые за долгое время зажгли Вечный огонь.

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«Здесь в Чернобаевке впервые за долгое время опять горит Вечный огонь. Сам монумент выглядит несколько заброшенным. Некоторые элементы разрушены, но, в принципе, памятник находится в довольно неплохом состоянии», — сообщил военкор Китрарь.

Ранее в этот же день корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал, как Вооруженные силы России и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) запустили по позициям ВСУ на Авдеевском направлении агитационные снаряды с листовками.

Боец с позывным «Фартовый» также рассказал съемочной группе, как ведется работа такими снарядами.

«Определяется район залистования, определяются расчеты для стрельбы, ставится взрыватель на высоту 400 м, потом производится открытие залпа», — объяснил он.

В этот же день корреспондент телеканала «Известия» Кирилл Ольков рассказал, как работают зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 на харьковском направлении в ходе российской спецоперации по защите Донбасса. ЗРК может обнаружить любые объекты на расстоянии более 300 км, также сопровождать сразу до 10 целей, а стрелять одновременно по четырем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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