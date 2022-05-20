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Командир чеченского полка отметил успехи в продвижении к Северодонецку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Герой России, командир полка полиции специального назначения им. А.А. Кадырова Замид Чалаев рассказал 20 мая «Известиям» о продвижении войск к Северодонецку в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«По всем направлениям мы продвигаемся. Есть успехи. ‹...› Глава республики и вышестоящий Верховный главнокомандующий нам поставил задачу, и эту задачу мы выполним», — сказал он.

Боевики ВСУ оказались в «котлах» возле Северодонецка. Спецоперация в Донбассе 20 мая, день 85-й
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Он отметил, что, по понятным причинам, не может разглашать более подробную информацию о продвижении войск.

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Чалаев также подчеркнул, что, украинские националисты, судя по перехваченным переговорам, «высоко» оценили действия российских войск.

Днем ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также рассказал о продвижении войск к Северодонецку. По его словам, украинские националисты серьезно укрепили там свои позиции. Однако войска продолжают «планомерно двигаться вперед и освобождать территорию ЛНР».

Тогда же стало известно, что взвод третьего батальона 115-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому вооруженных сил страны Валерию Залужному, в котором заявили, что отказываются оборонять Северодонецк из-за отсутствия подкрепления и тяжелой техники.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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