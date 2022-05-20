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За минувшую неделю погибли 27 военнослужащих ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшую неделю погибли 27 военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 20 мая, сообщает заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Боевики ВСУ оказались в «котлах» возле Северодонецка. Спецоперация в Донбассе 20 мая, день 85-й
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«С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 27 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 120 получили ранения», — приводит его слова Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Басурин пояснил, что за неделю были обстреляны районы восьми населенных пунктов республики, в результате чего один мирный житель погиб и трое получили ранения. Кроме того, повреждено 14 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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Он также заявил, что материалы по факту гибели и ранения гражданских лиц и повреждений инфраструктуры переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования украинских националистов.

Ранее в этот день главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов вручил медали «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову. Высокой награды офицеры удостоились за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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