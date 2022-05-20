Сквер с памп-треком и зоной для скейтбординга создадут во Владивостоке

Во Владивостоке летом 2022 года начнется благоустройство пространства между домами № 50 и 50/1 по улице Карбышева. Там появится сквер с памп-треком и зоной для скейтбординга.

Как сообщает городская администрация, сейчас проект включает детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и озеленение. В качестве изюминки разработчики добавили зону для скейтбордистов и памп-трек — трассу для поклонников велоспорта, не имеющую ровных участков, на которой чередуются ямы, кочки и уклоны, пишет РИА «Восток-Медиа».

19 мая будущие преображения обсудили с жителями микрорайона. Теперь люди должны решить, нужно ли им место для выгула домашних животных. Все предложения и просьбы будут учтены архитекторами при составлении окончательного проекта.

Также на улице Карбышева благоустроят территории около домов № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50/1, 50/2, уточняет ИА PrimaMedia. Все работы пройдут в рамках программы Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока». Помимо улицы Карбышева в этом году в нее попали улицы Добровольского, Русская, Успенская, Верхнепортовая, Прапорщика Комарова и Окатовая.