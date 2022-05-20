Небензя отверг обвинения в адрес России в насильственном вывозе украинцев

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал несоответствующими действительности обвинения в адрес России о якобы насильственном вывозе украинцев на территорию страны. Об этом он заявил 20 мая в ходе выступления на международном форуме по вопросам миграции в ООН.

«С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим в Россию и удерживаем там украинских граждан. Это не соответствует действительности», — сказал он.

Небензя также добавил, что всего с начала российской спецоперации из опасных районов ЛДНР и Украины на территорию России эвакуировано добровольно, на основе их же просьб, более 1,36 млн человек, из которых более 230 тыс. — дети.

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«В нашей базе данных более 2,756 млн обращений из Донбасса и с Украины с просьбой о въезде в Россию», — подчеркнул он.

Кроме того, в ходе выступления Небензя указал на то, что украинские женщины и дети, ставшие беженцами в Европе, становятся жертвами торговцев людьми.

«Международные структуры обязаны проследить за тем, чтобы украинские женщины и дети, попавшие в Европу, не стали жертвами европейских организованных преступных группировок, промышляющих торговлей людьми. Свидетельства об этом уже имеются», — рассказал Небензя.

11 мая издание Independent сообщило, что украинских беженцев могут депортировать из Великобритании в Руанду. Как отметил министр по делам иммиграции Том Пургслов, украинцы не должны добираться незаконными путями до Великобритании, так как на это нет причин. В Госдуме РФ заявили, в свою очередь, что это наглядная демонстрация реального отношения западных стран.

10 апреля министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон признал, что Великобритания не готова к приему беженцев с Украины. По его словам, процесс размещения украинских беженцев в Великобритании занимает гораздо большее время, чем планировалось, а также выразил опасения, что измененный порядок принятия украинских беженцев может сделать их жертвами торговцев людьми.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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