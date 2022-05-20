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Биржа Nord Pool приостановила торговлю дочерними компаниями «Интер РАО»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Скандинавская торговая площадка Nord Pool уведомила российскую компанию «Интер РАО» о приостановке торговли ее дочерними компаниями с воскресенья, 22 мая. Об этом сообщил «Известиям» 20 мая представитель компании.

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«Интер РАО» получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии», — заявили в «Интер РАО».

Ранее, 13 мая, компания «Интер РАО» подтвердила «Известиям» остановку поставок электроэнергии из России в Финляндию. Как сообщалось, RAO Nordic Oy в течение многих лет импортировало электроэнергию из РФ и продавало ее на бирже Nord Pool.

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12 мая о решении уйти с российского рынка заявила и финская энергетическая компания Fortum. В сообщении компании отмечено, что ее активы будут проданы. Кроме того, Fortum также прекратил импорт электроэнергии из России по линии 110 кВ Светогорск–Иматра. Топливо для АЭС поставляется теперь западными поставщиками, говорится в отчете. Гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев уже заявил, что выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала.

До этого, 5 апреля, замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс предупредил, что экспорт электроэнергии может быть переведен на расчеты в рублях, как это уже произошло с экспортом российского газа, однако окончательное решение будет принимать экспортер — компания «Интер РАО».

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. При этом Москва продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, которые ранее были зафиксированы в контрактах, подчеркнул глава государства. 31 марта Путин подписал соответствующий указ.

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