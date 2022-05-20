Реклама
Прямой эфир
Мир
Рейтинг поддержки Байдена упал до 39%
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Экономика
Силуанов назвал устойчивой ситуацию на рынке труда в России
Экономика
Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область
Экономика
«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая
Общество
Подмосковный минтранс призвал водителей к осторожности из-за заморозков
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

Путин призвал Алиханова не списывать спад в сфере строительства на спецоперацию

Путин указал Алиханову на неуместные попытки связать спад в строительстве со спецоперацией по защите Донбасса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать наблюдающийся в регионе спад в строительстве со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

В ходе онлайн-совещания с главой государства Алиханов объяснил снижение активности в региональной сфере строительства проблемами в поставках, возникшими из-за санкций после начала операции.

«Квадратное» уравнение: цены на вторичку упали впервые с 2019 года
Насколько стоимость жилья может снизиться летом

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве <…> Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — заявил Путин.

Реклама

16 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что за первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период 2021 года. По его словам, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей.

В тот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что в апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек была на уровне 80%, а в первой половине мая снизилась до 39%. Эксперт считает, что такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

6 мая в компании «Циан» сообщили, что в московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Отмечалось, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — периода ажиотажного спроса, — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022