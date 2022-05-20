Путин призвал Алиханова не списывать спад в сфере строительства на спецоперацию

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать наблюдающийся в регионе спад в строительстве со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

В ходе онлайн-совещания с главой государства Алиханов объяснил снижение активности в региональной сфере строительства проблемами в поставках, возникшими из-за санкций после начала операции.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве <…> Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — заявил Путин.

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16 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что за первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период 2021 года. По его словам, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей.

В тот же день директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что в апреле доля ипотечных заявок на покупку новостроек была на уровне 80%, а в первой половине мая снизилась до 39%. Эксперт считает, что такая динамика в случае ее сохранения во второй половине мая может негативно сказаться на объеме предложения в долгосрочной перспективе.

6 мая в компании «Циан» сообщили, что в московском регионе в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое после рекордных показателей марта. Отмечалось, что после рекордных показателей марта, когда активность покупателей находилась на уровне конца 2020 года — периода ажиотажного спроса, — двукратное снижение числа сделок не выглядит катастрофично.