Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

Финская компания Gasum в пятницу, 20 мая, сообщила о приостановке поставок газа в Финляндию из России после получения соответствующего уведомления от ООО «Газпром экспорт». На сайте организации указаны точное место и время приостановки — 21 мая в 7:00.

«Весьма прискорбно, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации, и при условии, что в газотранспортной сети не будет перебоев, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — приводятся в заявлении слова главного исполнительного директора Мики Вильянена.

Там также отметили, что в течение лета продолжат поставлять газ из других источников по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией.

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Ранее, 17 мая, компания Gasum сообщила о том, что ожидает прекращения поставок российского газа в ночь на субботу. Причиной стал отказ организации оплачивать за энергоресурс в рублевой валюте. При этом 13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления об остановке поставок газа финнам газетной уткой.

За день до этого местная газета Iltalehti назвала высокой вероятность прекращения 13 мая поставок газа из России в ответ на решение Финляндии вступить в НАТО.

6 мая премьер-министр страны Санна Марин в интервью японской газете Nikkei заявила, что Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине. По ее словам, Финляндия должна прекратить закупки энергетических ресурсов из России, заявив, что страна «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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