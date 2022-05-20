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Популяция омуля начала восстанавливаться на Байкале

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
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В озере Байкал численность нерестового стада омуля выросла почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом рассказал руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд.

По его словам, величина нерестового стада омуля превысила планку в 2 млн. Данной численности пока недостаточно, однако падение биомассы прекратилось. Идет восстановление популяции.

«Критерии оптимального баланса популяции — 22-25 тыс. т биомассы и порядка 4-4,5 млн нерестовых стад омуля. Положительная динамика наблюдается», — цитирует эксперта ИА IrkutskMedia.

С 23 по 28 мая на Байкале пройдет экспедиция, направленная на определение численности омуля. В ней примут участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Специалисты установят, как именно обстоят дела с популяцией рыбы.

С 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ ввел запрет на промысловый вылов омуля. Это второй подобный случай в истории Байкала. До этого полный запрет на ловлю омуля вводили в 1969 году — он действовал шесть лет, после этого еще семь лет рыбу можно было ловить только в научных и экспериментальных целях.

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