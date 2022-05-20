Рабочий погиб при обрушении котлована у храма Христа Спасителя в Москве

Рабочий, которого засыпало при обрушении котлована на строительной площадке около храма Христа Спасителя в Москве, погиб. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что в результате инцидента на стройке пострадали два человека. По имеющейся информации, второго пострадавшего осмотрели медики, он отказался от госпитализации.

28 апреля в Оренбургской области возбудили уголовное дело после того, как слесаря насмерть придавило металлической плитой. Инцидент произошел в Новотроицке на территории одного из городских предприятий. Двое работников занимались резкой вторичного металлолома, когда один из листов упал на стоявшего под ним 38-летнего мужчину. От полученных травм слесарь скончался.