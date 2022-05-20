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Шойгу рассказал об открытии 12 воинских частей на западе РФ до конца года

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В западной части России до конца 2022 года создадут 12 новых воинских частей и подразделений. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на коллегии Минобороны 20 мая назвал это необходимой мерой для противодействия нарастающим военным угрозам, поступающим из-за рубежа.

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«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — заявил Шойгу.

По его словам, уже сейчас наблюдается увеличение в 15 раз интенсивности полетов стратегической авиации США в Европе. Если ранее они ограничивались тремя вылетами в год, то теперь число выросло до 45. Такую же постоянность и частоту наращивают американские корабли — заходят в Балтийское море.

Меры противодействия, по словам министра обороны, — вынужденные, в том числе и из-за намерений Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

18 мая послы обеих стран официально подали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в Североатлантический альянс. Церемония передачи транслировалась в прямом эфире.

Еще в начале 2022 года Столтенберг охарактеризовал Швецию и Финляндию как государства, которые отвечают многим стандартам альянса, и смогут вступить быстро, если захотят.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в сторону России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу.

Как отметил 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

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