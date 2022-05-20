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СК возбудил дело после падения футбольных ворот на мальчика в Долгопрудном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи в Долгопрудном возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в результате падения на него футбольных ворот. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло ранее в этот день во время спортивной тренировки. Футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика, в результате чего тот получил травму головы. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Они намерены допросить родителей ребенка, а также свидетелей и очевидцев инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку по факту травмирования мальчика упавшими воротами проводит прокуратура Долгопрудного, сообщили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

В июне прошлого года футбольные ворота весом около 90 кг упали на восьмилетнего мальчика в Москве. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, ребенку наложили семь швов.

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