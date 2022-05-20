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Путин предложил Куйвашеву вновь баллотироваться на пост губернатора Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Президент России Владимир Путин в пятницу предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на пост главы региона. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции.

«В этом году истекает срок моих полномочий как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше», — обратился в ходе встречи Куйвашев к Путину.

Путин, в свою очередь, указал, что по ряду фундаментальных показателей Свердловская область показывает себя «весьма достойно». На это, по словам главы российского государства, указывают сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, исполнение бюджета.

«Я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», — сказал Путин.

Куйвашев является губернатором Свердловской области с 2012 года. В январе текущего года также возглавил региональное отделение «Единой России». Выборы главы региона пройдут 11 сентября 2022 года.

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