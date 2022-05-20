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Дело возбудили после взрыва газовоздушной смеси на производстве в Ногинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уголовное дело возбуждено в Богородском городском округе Подмосковья по факту травмирования троих рабочих в результате взрыва газовоздушной смеси в производственном цехе. Об этом помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Анна Тертичная сообщила в пятницу, 20 мая.

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По словам представителя ведомства, в экстренные службы поступила информация о том, что трое рабочих пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в производственном помещении одного из частных предприятий в Ногинске.

«Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По данному факту следователем следственного отдела по Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»)», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

Тертичная добавила, что выясняются причины и обстоятельства случившегося, ведется осмотр места происшествия. Следователи изъяли для изучения регулирующую документацию по обеспечению охраны труда на производстве.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Климова. Несущие конструкции здания не повреждены.

11 апреля пять человек пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине. Инцидент произошел на четвертом этаже в пятиэтажном доме.

В результате происшествия на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом — разрушены внутренние перегородки двух квартир.

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