Экономист посоветовал России судиться с противниками ее членства в ВТО

России не стоило бы выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), а следовало бы нанять хороших адвокатов, например швейцарских, австрийских, которые бы помогли доказать несправедливость санкционных ограничений в отношении Москвы. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в пятницу, 20 мая.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил правительству оценить меры ВТО по ограничению торговли с Москвой на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации. Также политик поручил представить предложения по обжалованию РФ этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» страны в объединении.

«Не могу сказать, что в ВТО делают какие-то крутые развороты против РФ», — отметил Остапкович.

У организации есть жесткие правила, права и обязанности и они их придерживаются, считает экономист. Если «мы докажем даже по англосаксонскому праву, что мы правы», торговая организация должна пойти навстречу или минимизировать потери Москве в случае выхода из объединения, полагает он.

«Нужно громко стучать в дверь ВТО. Нужно использовать каких-то, может быть даже западных, экспертов, западных адвокатов, доказывать свои позиции по несправедливости вот этих вот санкционных наложений», — заявил Остапкович.

Эксперт напомнил, что Россия потратила на вступление в ВТО 20 лет, много денег, а членство приносит юридические и таможенные дивиденды по многим отраслям, в частности металлургии. Он подчеркнул, что сейчас всемирная организация «не то что бы закрывает глаза на санкции, но особо на них не реагирует».

По его словам, объединение поддерживало РФ в судебных и конфликтных ситуациях. Также у нее есть правила, которые дают продвижение российскому бизнесу.

Специалист считает, что в случае выхода из организации могут быть репутационные потери.

«Я думаю, что пока точки бифуркации мы не достигли и что нужно работать в международных организациях», — заключил Остапкович.

РФ подписала протокол о вступлении в ВТО 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012 году.

Еще в декабре 2021 года офис торгового представителя США (USTR) упрекнул Россию в якобы расширении госконтроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Вашингтон обеспокоился тем, что Москва «продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства». В Кремле и МИД России заявляли, что страна не нарушает правила ВТО.

16 марта США выразили готовность к ужесточению антироссийских санкций в экономической сфере. На следующий день палата представителей одобрила инициативу по отзыву у РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

20 апреля Путин заявил, что незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО, поэтому Москва обновит стратегию своих действий в этой структуре. Кроме того, президент РФ указал на отсутствие оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против России, добиваются ее выхода из ВТО и делают это для изоляции государства от глобальной торговли. В ведомстве подчеркнули, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин говорил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество со структурой, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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