Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Экономика
Силуанов назвал устойчивой ситуацию на рынке труда в России
Экономика
Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область
Экономика
«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Общество
Подмосковный минтранс призвал водителей к осторожности из-за заморозков
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России
Сюжет:

Экономист посоветовал России судиться с противниками ее членства в ВТО

Экономист Остапкович посоветовал России судиться с противниками ее членства в ВТО
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России не стоило бы выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), а следовало бы нанять хороших адвокатов, например швейцарских, австрийских, которые бы помогли доказать несправедливость санкционных ограничений в отношении Москвы. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в пятницу, 20 мая.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил правительству оценить меры ВТО по ограничению торговли с Москвой на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации. Также политик поручил представить предложения по обжалованию РФ этих мер в рамках организации и «по актуализации стратегии участия» страны в объединении.

Не очень благоприятно: чем грозит для РФ отзыв торговых преференций
Что означает статус наибольшего благоприятствования в международной торговле

«Не могу сказать, что в ВТО делают какие-то крутые развороты против РФ», — отметил Остапкович.

У организации есть жесткие правила, права и обязанности и они их придерживаются, считает экономист. Если «мы докажем даже по англосаксонскому праву, что мы правы», торговая организация должна пойти навстречу или минимизировать потери Москве в случае выхода из объединения, полагает он.

«Нужно громко стучать в дверь ВТО. Нужно использовать каких-то, может быть даже западных, экспертов, западных адвокатов, доказывать свои позиции по несправедливости вот этих вот санкционных наложений», — заявил Остапкович.

Эксперт напомнил, что Россия потратила на вступление в ВТО 20 лет, много денег, а членство приносит юридические и таможенные дивиденды по многим отраслям, в частности металлургии. Он подчеркнул, что сейчас всемирная организация «не то что бы закрывает глаза на санкции, но особо на них не реагирует».

По его словам, объединение поддерживало РФ в судебных и конфликтных ситуациях. Также у нее есть правила, которые дают продвижение российскому бизнесу.

Специалист считает, что в случае выхода из организации могут быть репутационные потери.

«Я думаю, что пока точки бифуркации мы не достигли и что нужно работать в международных организациях», — заключил Остапкович.

РФ подписала протокол о вступлении в ВТО 15 апреля 1994 года, а присоединилась к ней только в 2012 году.

Еще в декабре 2021 года офис торгового представителя США (USTR) упрекнул Россию в якобы расширении госконтроля над экономикой из-за программы импортозамещения. Вашингтон обеспокоился тем, что Москва «продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства». В Кремле и МИД России заявляли, что страна не нарушает правила ВТО.

16 марта США выразили готовность к ужесточению антироссийских санкций в экономической сфере. На следующий день палата представителей одобрила инициативу по отзыву у РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

21 марта фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект о выходе России из ВТО. Инициатива призвана защитить «национальные интересы страны», а также стать «самозащитой» в ответ на «санкционное давление» Запада.

20 апреля Путин заявил, что незаконные санкции идут вразрез с принципами ВТО, поэтому Москва обновит стратегию своих действий в этой структуре. Кроме того, президент РФ указал на отсутствие оснований полагать, что поведение зарубежных стран по санкциям в отношении России принципиально изменится.

6 мая в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что страны, вводящие санкции против России, добиваются ее выхода из ВТО и делают это для изоляции государства от глобальной торговли. В ведомстве подчеркнули, что такие попытки блокируются и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы.

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин говорил «Известиям», что Россия действительно спокойно может выходить из ВТО и при необходимости обсуждать дальнейшее сотрудничество со структурой, как и возможное возвращение в виде ее постоянного члена.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022