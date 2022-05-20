Силуанов назвал устойчивой ситуацию на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России остается устойчивой. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«Благодаря оперативным решениям удалось избежать негативного сценария для развития экономики. Так, сжатие производственной активности произошло в гораздо меньшей степени, чем предполагает величина внешнего шока», — приводятся его слова на сайте Минфина РФ.

Силуанов отметил, что производители быстро перестраивают производственно-логистические цепочки. Кроме того, параллельно решаются вопросы структурной перестройки российской экономики на перспективу. В том числе это касается либерализации условий ведения бизнеса в стране, подчеркнул он.

«Сформированный ранее уровень экономической устойчивости и проведение благоразумной экономической политики сейчас — всё это позволит справиться с санкционным давлением и обеспечить развитие страны», — заключил Силуанов.

12 мая глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что в России сохраняется стабильная ситуация на рынке труда, она развивается по благоприятному сценарию. Министр добавил, что правительство России разработало дополнительные программы опережающего обучения сотрудников, попавших под риск увольнения.

4 мая глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. На сегодняшний день в стране порядка 3,1 млн безработных, по словам Котякова, их количество в России не растет. Кроме того, гражданам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов сконцентрировать силы на повышении минимального размера оплаты труда и на величине прожиточного минимума населения. Позднее, в мае, он подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.