Аналитик спрогнозировал срок открытия McDonald’s в России под новым брендом

McDonald’s в России под новым брендом планируют открыть в июле, но могут успеть и к концу июня. Об этом гендиректор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров рассказал в пятницу, 20 мая.

Он отметил в беседе с «РИА Новости», что уже запущена сделка по продаже.

В компании заявили, что все стадии согласования завершат в ближайшие недели. Согласно договору, все сотрудники сохранят свои рабочие места на эквивалентных условиях как минимум на два года. Кроме того, не изменятся меню и большая часть поставщиков, сообщает телеканал «360».

Накануне стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит всё ресторанное портфолио сети.

Говор работает с сетью почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

В Минпромторге также пообещали помогать российским собственникам активов ресторана налаживать работу.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».