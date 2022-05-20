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Производство по переработке топинамбура хотят открыть в Курской области

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Производство по переработке топинамбура может появиться в Курской области. Мощность предприятия составит до 500 т в год.

По словам гендиректора ООО «НТ-Пром» Сергея Филатова, потенциальный партнер готов выделить 300 га территории и промышленную площадку. Стоимость производства составит 800 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Инвестор планирует изготавливать инулин. Этот полисахарид помогает в профилактике диабета и ожирения, улучшает микрофлору кишечника. Вещество можно использовать в производстве кондитерской продукции, а также вареных колбас. На данный момент инулин доставляют из-за границы.

Заместитель губернатора Сергей Стародубцев отметил, что для проекта потребуются заемные средства.

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