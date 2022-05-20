Президент Владимир Путин заявил о необходимости создать госсистему по защите информации

В России необходимо создать государственную систему защиты информации. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

Глава государства назвал повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах одной из важнейших задач. Он также напомнил, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак.

12 мая зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек. Он пояснил, что банк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками.

До этого, 17 марта, в Минцифры сообщили, что на сайты органов власти РФ осуществляются масштабные кибератаки. Ведомство организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками.

Кроме того, в марте пресс-службе «Лаборатории Касперского» сообщили, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями.