Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Экономика
Силуанов назвал устойчивой ситуацию на рынке труда в России
Экономика
Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область
Экономика
«Газпром экспорт» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию с 21 мая
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Общество
Подмосковный минтранс призвал водителей к осторожности из-за заморозков
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России

Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 мая, предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область. Российский лидер обсудил данный вопрос с главой региона Антоном Алихановым.

Небанальный поход: чем может удивить Калининград
«Известия» прошли по неисхоженным маршрутам и обнаружили много интересного

«Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа. Там же вся инфраструктура для этого создана <…> Я с «Газпромом» обязательно поговорю на этот счет», — заявил Путин.

Кроме того, в ходе встречи с губернатором Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на специальную операцию по защите Донбасса в качестве оправдания причины спада объемов строительства в регионе.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем <…> Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — отметил глава государства.

Также Путин выразил надежду, что Алиханов, срок полномочий которого истекает в текущем году, продолжит в ближайшие годы «в таком же духе» работать на этом посту.

В декабре 2020 года Алиханов вошел в топ-10 «губернаторов новой волны». По результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности «губернаторов новой волны»: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022