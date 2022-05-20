Путин предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 мая, предложил увеличить поставки СПГ в Калининградскую область. Российский лидер обсудил данный вопрос с главой региона Антоном Алихановым.

«Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа. Там же вся инфраструктура для этого создана <…> Я с «Газпромом» обязательно поговорю на этот счет», — заявил Путин.

Кроме того, в ходе встречи с губернатором Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на специальную операцию по защите Донбасса в качестве оправдания причины спада объемов строительства в регионе.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем <…> Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — отметил глава государства.

Также Путин выразил надежду, что Алиханов, срок полномочий которого истекает в текущем году, продолжит в ближайшие годы «в таком же духе» работать на этом посту.

В декабре 2020 года Алиханов вошел в топ-10 «губернаторов новой волны». По результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности «губернаторов новой волны»: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.