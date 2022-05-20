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Новый цифровой маммограф установили в больнице подмосковной Шатуры

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Во взрослой поликлинике шатурской больницы (Московская область) установили новый цифровой маммографический аппарат. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Основным преимуществом нового цифрового маммографа является то, что он отечественного производства и не уступает по качеству импортным. Помимо этого, снимки сохраняются в цифровом формате, что дает специалистам возможность в случае необходимости обратиться в центр второго мнения», — рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Полученные снимки необходимы для выявления новообразований и диагностики. За одну смену при помощи нового оборудования планируется проводить свыше 20 исследований, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Стригунковой, закупка оборудования для медорганизаций продолжится. В частности, будут приобретено более 200 аппаратов ЭКГ.

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