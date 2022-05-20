Восемь официальных пляжей откроют в Казани летом

Исполком Казани утвердил список пляжей и мест для отдыха на летний сезон. Перед открытием территории очистят от мусора, дно водоемов проверят водолазы.

В список вошли пляжи «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Локомотив», «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский», а также организованные места отдыха «Озеро Изумрудное», «Парк Победы» и «Озеро Малое Лебяжье». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ответственным лицам предстоит обеспечить работу медицинских и спасательных пунктов. Спасатели должны дежурить у воды в ежедневном режиме с 9:00 до 20:00. Кроме того, патрулировать пляжи будут наряди полиции. В исполкоме напомнили, что на территориях необходимо соблюдать запрет на продажу алкоголя и пирожков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии купальный сезон начнется 1 июня. К открытию готовят 137 пляжей в 57 муниципалитетах.