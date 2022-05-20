Первая Национальная премия интернет-контента пройдет 2 июня в Москве

Торжественная церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента пройдет в Москве 2 июня 2022 года в Music Media Dome. Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK.

На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Финалистами стали порядка 60 из 383 проектов, которые были номинированы на премию. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций.

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн рублей.

Победителей назовут в 19 основных категориях, разделенных на два блока («Лучшие проекты социальной направленности» и «Тематические номинации»), а также нескольких спецноминациях. В первых двух блоках будут отмечены социально значимые проекты в интернете, опубликованные в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года. В спецноминациях награды будут вручаться проектам, ориентированным на актуальную общественную повестку.

Номинации премии призваны выделить социально значимый и позитивный контент: проекты о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательный и просветительский контент, контент о достижениях граждан России, а также проекты патриотической направленности.

К оценке проектов привлечены уже действующие при ИРИ экспертные группы. Так, конкурсный комитет ИРИ выступает в качестве экспертного совета премии, а функции жюри награды выполняет продюсерский совет ИРИ под председательством генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

Отбор проектов проводился в три этапа: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрели члены экспертного совета АНО «ИРИ». Они сформировали короткий список премии, оценивая номинантов по 10-балльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов в онлайн-режиме будут подведены членами жюри.