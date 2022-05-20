Экономист назвала возможное падение доллара до 48 рублей «дном» курса

«Дном» курса доллара станет отметка в 48 рублей, заявила в пятницу, 20 мая, экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля. По ее словам, это, в частности, связано с выплатами западных стран за газ в соответствии с требованиями Москвы в российской валюте.

В пятницу, по данным торгов, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года.

«Согласно техническому анализу, дном доллара можно считать цифру в 48 рублей. Базовая основа для таких выводов — анализ графиков цен, «чартов». Сможем ли мы прийти к цифре в 48 рублей и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно. Это, конечно, совершенно экстремальный сценарий», — цитирует ее «Газета.Ru».

При этом Куликова отметила, что такого сценария не стоит ждать в ближайшее время. По ее словам, скорее вероятно некоторое ослабление рубля.

Такого же мнения придерживается и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он отметил, что фаза укрепления рубля близка к завершению, а падения доллара до «дна» ждать не стоит. По его мнению, к концу года курс доллара достигнет 75–80 рублей. Эксперт уточнил, что такой курс возможен по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок.

Ранее в этот же день директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил в беседе с «Известиями», что динамика курса рубля продолжает отражать дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке. По его словам, валютный рынок еще не нащупал равновесие.

Помощник президента России Максим Орешкин 19 мая назвал текущий курс рубля абсолютно рыночным. Он отметил, что российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Орешкин также указал на то, что Банк России и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств.

18 мая исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал условия, при которых господство доллара на мировом рынке может прекратиться. Он пояснил: «заморозив» золотовалютные резервы России, Вашингтон показал, что так же может поступить с Индией и Китаем. Этим власти США дают странам основания отойти от доллара, хотя в нем и торгуются все мировые ресурсы и проводится значительная часть торговых операций.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров.

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, в свою очередь, отметила, что заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения.