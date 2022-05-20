В Россию вернулись предметы Фаберже после выставки в Лондоне

Четырнадцать предметов вернулись в российские музеи из Лондона, где экспонировались на выставке ювелира Карла Фаберже. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

«Четырнадцать предметов Фаберже вернулись с выставки, посвященной творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне», — написала глава Минкультуры.

Предметы были представлены на выставке «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции». Среди экспонатов были девять предметов из фондов Музеев Московского Кремля, три экспоната из Эрмитажа, а также по одному предмету из музеев-заповедников «Павловск» и «Петергоф», сообщает телеканал «Звезда».

Любимова поблагодарила за поддержку МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день картины русских художников-авангардистов, представленные на выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революций» в Сеуле, вернулись в Екатеринбург.

Выставка завершилась еще в апреле, но коллекцию не могли привезти в Россию из-за трудностей с логистическими цепочками.

17 мая экспозиция вернулась на территорию РФ. Отмечалось, что с трудностями удалось справиться не без помощи российской дипмиссии.