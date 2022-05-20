Прогулочные теплоходы начали курсировать в Благовещенске

В Благовещенске открылся сезоны речных прогулок на теплоходе. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в ООО «Судоходная компания».

С 20 мая по реке Амур будут курсировать два теплохода: «Амур-2010» и «Москва-82». Стоимость часовой обзорной экскурсии для взрослого составит 400 рублей, для ребенка – 250 рублей.

Желающим полюбоваться с воды международным мостом между Россией и Китаем придется отдать 500 рублей за взрослого и 300 рублей за ребенка. Длительность экскурсии составит 1,5 часа.

Отмечается, что рейсы выполняются при наличии не менее 20 пассажиров.