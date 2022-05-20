Жителей Рязани попросили воздержаться от прогулок в парках

Мэрия Рязани просит жителей города воздержаться от прогулок в парках в выходные. На территориях пройдут акарицидные обработки.

Подрядчик приступит к работе в субботу, 21 мая. Рано утром специалисты начнут обработку в парке имени Гагарина, Комсомольском парке, ЦПКиО, парке Морской славы, а также лесопарке и парке Советско-польского братства по оружию. Об этом пишет 62INFO.ru.

Рязанцам не рекомендуют гулять в парках и выгуливать животных. На время обработки входы в парки будут перекрыты, на территориях появятся соответствующие объявления.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае зарегистрированы два случая крымской геморрагической лихорадки после укусов клещей. В Тюменской области один человек заразился клещевым боррелиозом.