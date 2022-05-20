Песков: Россия не собирается поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях

Россия не собирается поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не располагают всей информацией о компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома».

«Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заявил Песков.

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Ранее в этот день финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что поставки российского газа прекратятся завтра, 21 мая, в 7:00 мск. Компания сообщила, что получила соответствующее уведомление от ООО «Газпром экспорт». Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников.

17 мая компания сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» направил финским партнерам письмо с требованием, чтобы в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, производились в рублях, а не в евро. Также «Газпром экспорт» предъявил финской компании и другие претензии по контракту на поставки.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.