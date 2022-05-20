Прямой эфир
Политика
В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы
Общество
Голикова сообщила о снижении числа безработных в России
Мир
Боррель указал на необходимость именно Украины определять условия перемирия с РФ
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Интернет
Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ
Мир
Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Киевом
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Экономика
Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России
Мир
В США цены на бензин обновили исторический рекорд
Экономика
Путин поручил проанализировать принятые странами ВТО меры против России
Сюжет:

Песков: Россия не собирается поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не собирается поставлять газ бесплатно отказавшимся платить в рублях. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не располагают всей информацией о компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома».

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в «Газпроме». Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — заявил Песков.

Реклама

Ранее в этот день финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что поставки российского газа прекратятся завтра, 21 мая, в 7:00 мск. Компания сообщила, что получила соответствующее уведомление от ООО «Газпром экспорт». Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников.

17 мая компания сообщила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» направил финским партнерам письмо с требованием, чтобы в дальнейшем платежи, оговоренные в контракте на поставку, производились в рублях, а не в евро. Также «Газпром экспорт» предъявил финской компании и другие претензии по контракту на поставки.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022