Подмосковный минтранс призвал водителей к осторожности из-за заморозков

Минтранс Московской области попросил водителей соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на дорогах из-за грядущих заморозков в ночь на 21 мая. Об этом говорится на сайте регионального ведомства в пятницу, 20 мая.

По прогнозам специалистов, в ночь на субботу, 21 мая, температура воздуха упадет до 0 градусов, а в некоторых районах столбики термометров могут опуститься до отметки –1 градус. Днем в выходные ожидается от +12 градусов, преимущественно без осадков, но местами возможен кратковременный дождь.

«Не можем не предупредить тех, кто будет «исследовать» Подмосковье вечером и ночью: водители, не гоняйте, избегайте резких маневров и заблаговременно снижайте скорость», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

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Пешеходов призвали обязательно носить светоотражатели.

Кроме того, водителям напомнили о сезонной миграции лосей, которые уже были замечены на дорогах области. Автомобилистов призвали снижать скорость при проезде зон действия знака «Дикие животные», а утром и вечером включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал.

Ранее 20 мая главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе, сообщает телеканал «Звезда». По словам специалиста, в начале недели температура воздуха будет ниже нормы на 4–5 градусов, середина недели будет прохладной. Между тем ожидается солнечная и комфортная погода.

С середины недели прогнозируется потепление до +21...+24 градусов. А в выходные ночами возможны заморозки, пишет сайт kp.ru.

Также 20 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам солнечные выходные.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе.