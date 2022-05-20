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WP назвала экономические проблемы препятствием для введения новых санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Страх перед падением глобальной экономики усложняет западным союзникам введение новых санкций против России. Уже введенные рестрикции привели к рекордной за 40 лет инфляции на энергоресурсы в США, сообщила газета The Washington Post.

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«Из-за нынешней ситуации в некоторых развивающихся странах может разразиться голод. Растут цены на энергоресурсы, из-за этого инфляция достигает максимальных значений за 40 лет», — говорится в публикации от 18 мая.

В издании также отметили тот факт, что Евросоюз продолжает подпитывать Россию деньгами, покупая у нее энергоресурсы.

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20 мая стало известно, что стоимость бензина на автозаправках в США достигла $4,593 за один галлон (3,785 л), вновь обновив исторический максимум.

16 мая член палаты представителей Рик Аллен в ходе выступления в конгрессе указал, что рост цен на топливо в США связан с политикой президента Джо Байдена и его администрации, а не с действиями российских властей, как он утверждает.

10 мая Байден, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина.

12 мая президент России указал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его мнению, именно рестрикции в большинстве своем провоцируют глобальный кризис. Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

3 мая Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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