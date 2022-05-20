Число безработных сократилось в Псковской области в 2022 году

С начала 2022 года в Псковской области зарегистрировано снижение безработицы. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Специалисты отслеживают ситуацию на региональных системообразующих предприятиях. По данным Псковстата, уровень безработицы в 2021 году составлял 4,7%, среди безработных преобладали мужчины.

«С начала года и к маю уменьшилось на 440 человек количество безработных. Уровень регистрируемой безработицы 0,3% в Псковской области, в СЗФО — 0,9%, по России — 0,8%», — сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Псковской области Нина Бухмиллер.

Специалисты отмечают, что ситуация на рынке труда региона является стабильной, пишет Псковское агентство информации. На текущий момент зарегистрировано меньше 2 тыс. безработных.